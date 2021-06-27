Sahte alkol zehirlenmesinde ölü sayısı 5'e yükseldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sahte alkol zehirlenmesinde ölü sayısı 5'e yükseldi

İHA

Sahte alkol zehirlenmesinde ölü sayısı 5'e yükseldi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sahte alkol zehirlenmesinde ölü sayısı 5'e yükseldi.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde bir büfeden aldıkları sahte alkollü içkiyi tükettikleri şüphesiyle toplam 19 kişi hastaneye başvurmuştu. Bu sabah itibari ile hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e çıktı. 14 kişinin tedavisi ise sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağ´da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5´e çıktı, 14 kişi tedavide
YEREL HABERLER Tekirdağ´da sahte içkiden ölenlerin sayısı 5´e çıktı, ...
FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Hurda armatürler, hayvanlar için hayatı aydınlatıyor
YEREL HABERLER Hurda armatürler, hayvanlar için hayatı aydınlatıyor
Tekirdağ’da sahte içkiden ölümlere 2 tutuklama
YEREL HABERLER Tekirdağ’da sahte içkiden ölümlere 2 tutuklama
Tekirdağ'da sahte içkiden 2 kişi öldü; 2 şüpheli tutuklandı (2)
YEREL HABERLER Tekirdağ'da sahte içkiden 2 kişi öldü; 2 şüpheli ...
Sel sularına kapılarak yaşamını yitiren iki arkadaş toprağa verildi
YEREL HABERLER Sel sularına kapılarak yaşamını yitiren iki arkadaş ...
Tekirdağ'da sele kapılarak ölen iki çocuk gözyaşlarıyla uğurlandı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da sele kapılarak ölen iki çocuk ...
2 çocuğa mezar oldu sadece demir mazgalla kapattılar Ölen çocuklar beton büzde 500 metre suyla sürüklenmiş
YEREL HABERLER 2 çocuğa mezar oldu sadece demir mazgalla ...
Genç girişimci, kıraç tarlaya ektiği lavantalarla görsel şölen oluşturdu
YEREL HABERLER Genç girişimci, kıraç tarlaya ektiği lavantalarla ...
Kadın çiftçi ürettiği lavantalarla dünyaya açılmak istiyor Çocukluk hayalini gerçekleştirdi, tarlası mor gelinliği giydi
YEREL HABERLER Kadın çiftçi ürettiği lavantalarla dünyaya açılmak ...
Tekirdağ'da sahte içkiden 14 kişinin tedavisi sürüyor; 5 kişi gözaltında
YEREL HABERLER Tekirdağ'da sahte içkiden 14 kişinin tedavisi ...
Sahte içkiden zehirlenenlerin sayısı artıyor
YEREL HABERLER Sahte içkiden zehirlenenlerin sayısı artıyor
TESKİ ekipleri 3 gün önce arızayı onarmadan mucurla kapattıkları yolu tekrar kazdılar
YEREL HABERLER TESKİ ekipleri 3 gün önce arızayı onarmadan mucurla ...
Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü (2)
YEREL HABERLER Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü ...
Tekirdağ’da suya kapılan 2 çocuk hayatını kaybetti Sele kapılan çocuklar 200 metrelik kanalizasyon borusundan dereye düştü
YEREL HABERLER Tekirdağ’da suya kapılan 2 çocuk hayatını ...
Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü
YEREL HABERLER Tekirdağ'da sağanak sonrası dere taştı: 2 çocuk öldü
Tekirdağ'da sahte içkiden 1 kişi öldü, 10 kişi tedavi altında (3)
YEREL HABERLER Tekirdağ'da sahte içkiden 1 kişi öldü, 10 kişi tedavi ...
Evde kaçak sigara üretimine suçüstü
YEREL HABERLER Evde kaçak sigara üretimine suçüstü
Tekirdağ’da 10 kilo 700 gram eroin ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 10 kilo 700 gram eroin ele geçirildi
Fabrikanın hafriyat sahasında 10 kilo eroin bulundu
YEREL HABERLER Fabrikanın hafriyat sahasında 10 kilo eroin bulundu
Sahte içkiden etkilenen kişi sayısı 13’e yükseldi
YEREL HABERLER Sahte içkiden etkilenen kişi sayısı 13’e yükseldi
Tekirdağ’da sahte içkiden Afgan uyruklu bir kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tekirdağ’da sahte içkiden Afgan uyruklu bir kişi ...
Tekirdağ'da sahte içkiden 1 kişi öldü, 10 kişi yoğun bakımda (2)
YEREL HABERLER Tekirdağ'da sahte içkiden 1 kişi öldü, 10 kişi yoğun ...
Sahte alkolde sayı 11'e yükseldi
YEREL HABERLER Sahte alkolde sayı 11'e yükseldi