Tekirdağ’da sahte alkolden ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sahte alkolden zehirlendikleri iddiasıyla hastanede tedavi gören 1 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 2 gün önce bir büfeden aldıkları sahte alkolü tükettikleri iddia edilen 19 kişi hastanelere başvurdu. Hastanede tedavi gören 1 kişinin daha hayatını kaybetmesi ile ölü sayısı 6'ya yükseldi. Hastanede bulunan 5'i entübe olmak üzere 13 kişinin ise tedavileri sürüyor.

Öte yandan, olayla ilgili gözaltına alınan 5 kişiden 2'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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