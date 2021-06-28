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Üvey annesini öldüren 13 yaşındaki kız: Bir yıldır planlıyordum

DHA

Üvey annesini öldüren 13 yaşındaki kız: Bir yıldır planlıyordum


Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, üvey annesi Z.O.'yu (56), İngiliz anahtarı ile başına vurup  2 yerinden bıçaklayarak öldüren E.N.O. (13) adlı kız çocuğu tutuklandı. Üvey annesinden nefret ettiğini söyleyen E.N.O., " Bu cinayeti bir yıldır planlıyordum. Herkesi öldürecektim ama üvey annemi öldürdükten sonra insan öldürmenin bu kadar kolay olmadığını anladım" dediği öğrenildi.
Olay, dün, Çorlu'nun Reşadiye Mahallesi Yunus Emre 2'nci Sokak'ta meydana geldi. Gece vardiyasında çalışan fabrika işçisi İ.O., sabah eve gelip uyudu. Saat 10.00 sıralarında uyanan İ.O., eşi Z.O.'nun bulunduğu odanın kapısının kilitli olduğunu fark etti. Kapıyı kıran İ.O., eşini odada kanlar içinde hareketsiz buldu. İhbar üzerine eve sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde 2 yerinden bıçaklanan ve başında sert cisimle vurulan Z.O.'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Z.O.´nun cenazesi, Çorlu Devlet Hastanesi´nin morguna kaldırıldı.
İ.O.'nun evde olmadığı tespit edilen kızı E.N.O. için arama çalışmaları başlatıldı. Bir süre sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nü arayan bir taksici, Çorlu'dan aldığı kız çocuğunun şüpheli hareketlerde bulunduğu yönünde ihbarda bulundu. Polis, taksiyi İstanbul Silivri´de durdurup E.N.O.'yu gözaltına aldı. E.N.O.'nun çantasında olayda kullandığı bıçak ve İngiliz anahtarı bulundu.
PSİKOLOG EŞLİĞİNDE İFADESİ ALINDI
Ortaokul 7'nci sınıf öğrencisi E.N.O.'nun Çorlu Devlet Hastanesi'nde psikolog eşliğinde ifadesi alındı. Üvey annesinden nefret ettiğini ve bir yıldır da öldürmeyi planladığını anlatan E.N.O., "Ben yaptım. Kendisinden nefret ediyordum. Bu cinayeti bir yıldır planlıyordum. Olay günü takım sandığından İngiliz anahtarını alıp başına vurdum. Daha sonra evden çıktım. Herkesi öldürecektim ama üvey annemi öldürdükten sonra insan öldürmenin bu kadar kolay olmadığını anladım" dediği belirtildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.N.O., çıkarıldığı mahkemede, 'Annesini kasten öldürme' suçundan tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR
2021-06-28 17:26:21

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