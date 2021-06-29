Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 2’si çocuk 5 kişi yakalandı

Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu gerçekleştiren narkotik polisi, 2’si çocuk olmak üzere 5 kişiyi gözaltına aldı.

Tekirdağ Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Çorlu Grup Amirliği görevlilerince, Çorlu ilçesinde iki farklı adreste aynı gün operasyon gerçekleştirildi. Hıdırağa Mahallesi’nde gerçekleştirilen ilk operasyonda O.A. ve A.Ö. isimli iki kişinin üzerinde arama yapıldı. Polisin yaptığı aramada 2 gram eroin, 4 adet uyuşturucu hap, 8 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Uyuşturuculara el konulurken, zanlılar ise gözaltına alındı.

Aynı gün iki kadın şahsın uyuşturucu madde sattığı yönünde bilgi alan polis, Hıdırağa Mahallesi’ne bir operasyon daha gerçekleştirdi. Operasyonda uyuşturucu sattığı iddia edilen M.O. ile henüz çocuk yaşta olan H.K. ve N.K. gözaltına alındı. M.O.’nun üzerinde yapılan aramada 2,90 gram eroin ele geçirildi. Henüz çocuk yaşta olan H.K. ve N.K.’nin üzerinden ise 19,50 gram sentetik kannabinoid ve 2,85 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi. Ayrıca çocuk zanlıların üzerinde uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 1.749 TL para çıtı.

H.K. ve N.K. Çocuk Büro Amirliği’ne teslim edilirken, M.O. ise uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı.

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