7 kişiyi öldüren sahte içkiler, Bulgaristan'dan getirilmiş (2)

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4 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Çorlu'da sahte içki nedeniyle 8'i entübe 15 kişinin hastanede tedavisi sürerken, polis operasyonlarında adreslerinde sahte içkiler ele geçirilen 6 şüpheliden büfeci Hüseyin Coşkun ile Süleyman Malkoç, mahkemece tutuklandı. Emniyette sorguları tamamlanan M.D., K.U., V.V. ve C.G. ise bugün adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR

2021-06-29 15:30:38



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