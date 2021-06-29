7 kişiyi öldüren sahte içkiler, Bulgaristan'dan getirilmiş (3)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

7 kişiyi öldüren sahte içkiler, Bulgaristan'dan getirilmiş (3)

DHA

7 kişiyi öldüren sahte içkiler, Bulgaristan'dan getirilmiş (3)


4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Bulgaristan'dan getirdikleri sahte içkileri Çorlu'dabüfelere sattıkları gerekçesiyle yakalanan ve emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Metin Dobrucalı ile büfeciler Cengiz Girgin, Vedat Vatansever ve Kudret Uygur, çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesi'nde, 'Ağırlaştırılmış kasten yaralama' suçundan tutuklandı.
Cumartesi günü Hüseyin Coşkun ve Süleyman Malkoç'un tutuklanmasının ardından sahte içkiyle ilgili tutuklu sayısı da 6'ye yükseldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR
2021-06-29 18:19:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

FLAŞ
YEREL HABERLER FLAŞ
Sahte alkolden 4 kişi daha tutuklandı, tutuklu sayısı 6'ya çıktı
YEREL HABERLER Sahte alkolden 4 kişi daha tutuklandı, tutuklu sayısı ...
7 kişiyi öldüren sahte içkiler, Bulgaristan'dan getirilmiş (2)
YEREL HABERLER 7 kişiyi öldüren sahte içkiler, Bulgaristan'dan ...
Tehdit ettiği kişiye 2 milyon liralık senet imzalatan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Tehdit ettiği kişiye 2 milyon liralık senet imzalatan ...
Sahte alkolden 4 kişi daha adliyede
YEREL HABERLER Sahte alkolden 4 kişi daha adliyede
7 kişinin ölümüne sebep olan içkiler Bulgaristan'dan getirildi iddiası
YEREL HABERLER 7 kişinin ölümüne sebep olan içkiler Bulgaristan'dan ...
7 kişiyi öldüren sahte içkiler, Bulgaristan'dan getirilmiş
YEREL HABERLER 7 kişiyi öldüren sahte içkiler, Bulgaristan'dan ...
Tekirdağ'da sahte içkiden ölü sayısı 7'ye yükseldi 4 kişi taburcu olurken, 8'i entübe 15 kişinin tedavisi sürüyor
YEREL HABERLER Tekirdağ'da sahte içkiden ölü sayısı 7'ye yükseldi 4 ...
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 2’si çocuk 5 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 2’si çocuk 5 kişi ...
400 anneye uyuşturucu ile mücadelede bilgilendirme yapıldı
YEREL HABERLER 400 anneye uyuşturucu ile mücadelede bilgilendirme ...
Virajı alamayan kamyonet elektrik direğine çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Virajı alamayan kamyonet elektrik direğine çarptı: 4 ...
Cezaevi firarisi suç makinası yakalandı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi suç makinası yakalandı
Üvey annesini öldüren 13 yaşındaki kız: Bir yıldır planlıyordum
YEREL HABERLER Üvey annesini öldüren 13 yaşındaki kız: Bir yıldır ...
Üvey annesini öldüren 13 yaşındaki kız çocuğunun ifadeleri kan dondurdu
YEREL HABERLER Üvey annesini öldüren 13 yaşındaki kız çocuğunun ...
Tekirdağ'da 6 kişinin öldüğü sahte içkiden tedavi görenlerin sayısı 19'a çıktı (2)
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 6 kişinin öldüğü sahte içkiden tedavi ...
Valilikten sahte alkol açıklaması "6 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi taburcu oldu, 16 kişi yoğun bakımda"
YEREL HABERLER Valilikten sahte alkol açıklaması "6 kişi hayatını ...
Tekirdağ'da 6 kişinin öldüğü sahte içkiden tedavi görenlerin sayısı 19'a çıktı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 6 kişinin öldüğü sahte içkiden tedavi ...
Sahte alkolde başvuru sayısı 24’e çıktı
YEREL HABERLER Sahte alkolde başvuru sayısı 24’e çıktı
Başkan Yüksel Süleymanpaşa’nın her yerinde
YEREL HABERLER Başkan Yüksel Süleymanpaşa’nın her yerinde
13 yaşındaki kız çocuğunun üvey annesini öldürdüğü iddiası
YEREL HABERLER 13 yaşındaki kız çocuğunun üvey annesini öldürdüğü ...
13 yaşındaki kız, üvey annesini bıçaklayarak öldürdü/Ek fotoğraf
YEREL HABERLER 13 yaşındaki kız, üvey annesini bıçaklayarak ...
Tarım aletinin altında kaldı
YEREL HABERLER Tarım aletinin altında kaldı
Sahte içkiden hastaneye başvuranların sayısı 22'ye yükseldi
YEREL HABERLER Sahte içkiden hastaneye başvuranların sayısı 22'ye ...
13 yaşındaki kız, üvey annesini bıçaklayarak öldürdü
YEREL HABERLER 13 yaşındaki kız, üvey annesini bıçaklayarak öldürdü