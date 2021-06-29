7 kişiyi öldüren sahte içkiler, Bulgaristan'dan getirilmiş (3)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Bulgaristan'dan getirdikleri sahte içkileri Çorlu'dabüfelere sattıkları gerekçesiyle yakalanan ve emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen Metin Dobrucalı ile büfeciler Cengiz Girgin, Vedat Vatansever ve Kudret Uygur, çıkarıldıkları Sulh Ceza Mahkemesi'nde, 'Ağırlaştırılmış kasten yaralama' suçundan tutuklandı.

Cumartesi günü Hüseyin Coşkun ve Süleyman Malkoç'un tutuklanmasının ardından sahte içkiyle ilgili tutuklu sayısı da 6'ye yükseldi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR

2021-06-29 18:19:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.