Tekirdağ’da servis aracı devrildi: 8 yaralı

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Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde devrilen servis midibüsündeki 8 kişi yaralandı.

Kaza, SüleymanpaşaMuratlı yolu Aydoğdu Mahallesi mevkii yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içinde 20 kişinin bulunduğu A.K. idaresindeki 59 S 0336 plakalı servis aracı, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada midibüste bulunan 20 kişiden 8'i hafif şekilde yaralandı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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