2 çocuk annesi sahte alkolden öldü, kocası ise yoğun bakımda

Tekirdağ’da sahte alkolden 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybederken, kocası ise yoğun bakımda tedavi görüyor.
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden hayatını kaybeden 7 kişinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından defnedilmeye başlandı. Hayatını kaybedenler arasında sahte alkol kullandıktan sonra fenalaşarak hastaneye başvuran 2 çocuk annesi Nurcihan Engin (43) de bulunuyor. Engin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Çorlu ilçesi Merkez Camii'ne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Engin, Havuzlar Mahallesi mezarlığına defnedildi. Nurcihan Engin'in aynı alkolden kullandığı iddia edilen eşi Levent Engin'in de hastaneye eşini sormaya gittiği sırada fenalaşarak yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtildi.
Sahte alkolden öldüğü şüphelenilen Turdan Vardı da kılınan cenaze namazının ardından Havuzlar Mahallesi mezarlığına defnedildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.