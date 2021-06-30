2 çocuk annesi sahte alkolden öldü, kocası ise yoğun bakımda

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Tekirdağ’da sahte alkolden 2 çocuk annesi kadın hayatını kaybederken, kocası ise yoğun bakımda tedavi görüyor.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde sahte içkiden hayatını kaybeden 7 kişinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerin ardından defnedilmeye başlandı. Hayatını kaybedenler arasında sahte alkol kullandıktan sonra fenalaşarak hastaneye başvuran 2 çocuk annesi Nurcihan Engin (43) de bulunuyor. Engin'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Çorlu ilçesi Merkez Camii'ne getirildi. Kılınan cenaze namazının ardından Engin, Havuzlar Mahallesi mezarlığına defnedildi. Nurcihan Engin'in aynı alkolden kullandığı iddia edilen eşi Levent Engin'in de hastaneye eşini sormaya gittiği sırada fenalaşarak yoğun bakımda tedavi altına alındığı belirtildi.

Sahte alkolden öldüğü şüphelenilen Turdan Vardı da kılınan cenaze namazının ardından Havuzlar Mahallesi mezarlığına defnedildi.

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