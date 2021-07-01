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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ’da denizcilik bayramına özel muhteşem gösteri

İHA

Tekirdağ’da denizcilik bayramına özel muhteşem gösteri

Tekirdağ'da Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle tören düzenlendi. Törende denize çelenk bırakılarak, römorkörlerle özel gösteri düzenlendi.
Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle Tekirdağ Yelken Kulübünde düzenlenen tören, denize çelenk bırakılması ile başladı. Tören, saygı duruşu ile devam etti. Saygı duruşunun ardından denizde iki römorkör sahneye çıktı. Denizde Kabotaj Bayramı'na özel muhteşem gösteriler yapan iki römorkör suyu metrelerce havaya fışkırttı. Römorkörlerin muhteşem gösterisi, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. O sırada kimi vatandaşlar da cep telefonlarıyla o anları kayda aldı. Gösterinin ardından program, çocukların yelkenlerini suya indirmesiyle son buldu.
Gösterilerin ardından açıklama yapan Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, "Kabotaj Bayramı, bir ülkenin, mavi vatanın özgürlüğü, bağımsızlığı göstergesidir. Bugün denizlerimize sahip olmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez anlıyoruz. Gerek askeri anlamda, gerek sınırlarımızın korunması anlamında, ticaret anlamında mutlaka mavi vatana, denizlerimize sahip çıkmak mecburiyetindeyiz. Mavi vatan, sadece kıyılardan başlamıyor. Mavi vatan, bizim karalarımızdan daha geniş bir alan. Kabotaj bayramında bunlar sembolik belki ama bu denizlerin ezeli bizim olduğunun bir göstergesidir. Onun içindir ki hepimiz burdayız. Hepimize hayırlı uğurlu olsun" dedi
Törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, Tekirdağ Liman Başkanı Erol Kayalı, Süleymanpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Uzunlar, yelkenci çocuklar ve huzurevi sakinleri katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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