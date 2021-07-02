Jandarma uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor

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Tekirdağ’da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 35 fişek eroin ele geçirilirken, 3 kişi uyuşturucu satmaktan gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 3 kişiye yönelik operasyon gerçekleştirdi. Kazak Gölü Mesire Alanı’nda gerçekleştirilen operasyonla zanlılar suçüstü yakalandı. Zanlıların üzerinde yapılan aramada 35 fişek eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

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