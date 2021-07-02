İDO'nun Tekirdağ’dan adalara seferleri başladı

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) Tekirdağ, Marmara ve Avşa adaları deniz otobüsü seferleri başlarken, ilk sefer konuşmasını Vali Yıldırım yaptı.

İDO'nun TekirdağMarmara ile Avşa adasına arasında gerçekleştirilecek seferler için Tekirdağ'da bulunan bir limanda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da katıldı.

Adalara ilk sefer Tekirdağ'dan uğurlanırken, kaptan köşkünde ilk sefer konuşmasını Vali Aziz Yıldırım gerçekleştirdi. Vali Yıldırım herkese hayırlı yolculuklar dilerken, yolcular için HES kodu zorunluluğu devam edecek ve kodu olmayanlara bilet verilmeyecek.

TekirdağMarmara Adası ve Avşa Adası arasında gerçekleşecek olan İDO seferleri cuma, cumartesi ve pazar günleri yapılacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.