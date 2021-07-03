Tekirdağ'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 8 oldu

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Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sahte içkiden zehirlenerek yaşamını yitirenlerin sayısı, 8'e yükseldi. Remzi Zabınoğlu, bugün hayatını kaybederken, hastanede 7'si entübe 10 kişinin tedavisi sürüyor.

Çorlu'da, perşembe gününden itibaren, satın aldıkları sahte içkiden içen 29 kişi zehirlendi. Bu kişilerden Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam, Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay, Nurcihan Engin ve Turan Vardı yaşamını yitirdi. Bugün de Remzi Zabınoğlu'nun hayatını kaybetmesiyle sahte içkiden ölenlerin sayısı, 8'e çıktı. Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri tamamlanan 11 kişi taburcu edilirken, hala 7'si entübe 10 kişinin yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUNŞafak TAŞOYAR

2021-07-03 13:13:04



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