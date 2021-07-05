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(ÖZEL) Salyanın ilk ortaya çıktığı şehre bir haftadır müsilaj uğramıyor Marmara’nın Tekirdağ kıyıları bir haftadır masmavi

İHA

(ÖZEL) Salyanın ilk ortaya çıktığı şehre bir haftadır müsilaj uğramıyor Marmara’nın Tekirdağ kıyıları bir haftadır masmavi

Başı müsilaj ile dertte olan Marmara Denizi'nin Tekirdağ kıyıları son bir haftadır pırıl pırıl. Salyanın ilk ortaya çıktığı Tekirdağ kıyıları son günlerde tertemiz.
Marmara Denizi'nde aylardır etkili olan müsilaj için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan eylem planı meyvelerini vermeye başladı. Bu kapsamda Tekirdağ’da yaklaşık 160 metreküp müsilaj temizlenerek bertaraf edildi. Aylar önce salya belasının ilk kez ortaya çıktığı Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi kıyılarında son zamanlarda etkili olan rüzgar ve sağanak yağışların da etkisi ile son bir haftadır deniz masmavi görüntüsüne kavuştu.
Tekirdağ balıkçılarından Aydoğan Özkaragöz yaptığı açıklamada, “Yüzeyler temizlendi. Biraz azaldı. Fakat diplerine ağ atıyoruz. Balıklar ağlarda durmuyor. Ağlar yine çamur gibi oluyor” dedi.
Balıkçı Erdaş Coşkunçay ise “Geçimimizi balıkçılıkla temin etmekteyiz. Bu müsilaj olayı 34 yıldır başlamıştı. Fakat bu kadar hızlı değildi. Sanırım bu yıl deniz kendini kaldıramaz hale geldi. Bütün balıkçı arkadaşlarımız Marmara Denizi'nde çok büyük bir sıkıntı altında. Ama bu müsilajın balık yenmesinde herhangi bir sakıncası yoktur. Devletimiz iyi çalışmalar yapıyor. Ama sadece su yüzeyinde. Diptekiler için araştırma yapsınlar. Mevsimsel, fırtınayla ilgili, doğa olaylarıyla ilgili lodos estiği zaman müsilaj rüzgarlarla beraber kıyılara doğru gelir. Karayel ve poyrazlarda da karşıya Bandırma’ya kadar gidiyor" dedi.
Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu da yaptığı açıklamada, “Denizimiz son bir haftadır temiz. Böyle devam etmesini umut ediyoruz. Deniz hiçbir zaman üzerinde pislik tutmaz. Ama durumun vahametini buradan da anlayabiliyoruz. Artık rahat bir şekilde deniz açılıp balık tutmak istiyoruz. Halkımız da gönül rahatlığıyla balık tüketebilirler” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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