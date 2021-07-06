Kapaklıspor'un alt yapı oyuncusu Kerem, denizde boğuldu 

Onur KAYA/KAPAKLI (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ Bölgesel Amatör Lig takımlarından Kapaklıspor´un alt yapısında forma giyen Kerem Enginar (18), Edirne´nin Keşan ilçesine bağlı Erikli köyünde girdiği denizde boğuldu.
Tekirdağ Bölgesel Amatör Lig takımlarından Kapaklıspor´un alt yapısında oynayan Kerem Enginar, tatil için gittiği Keşan ilçesine bağlı Erikli köyü sahilinde serinlemek için denize girdi. Bir süre sonra Enginar´ın suda hareketsiz durduğunu görenler, kıyıya çıkardı. Enginar, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Enginar´ın cansız bedeni, savcı ve jandarmanın incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kerem Enginar'ın ölümü, spor camiasını yasa boğdu. Kapaklıspor´dan yapılan açıklamada, "Alt yapı oyuncumuz Kerem Enginar´ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Allah ailesine ve sevenlerine sabırlar versin Kerem kardeşimizin Mekanı cennet olsun. Camiamızın başı sağ olsun" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Kapaklı Onur KAYA
2021-07-06 11:23:19
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