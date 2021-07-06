Hırsızlık zanlısı çalıntı mallarla yakalandı

Tekirdağ’da hırsızlık gerçekleştiren bir zanlı, çalıntı mallarla birlikte yakalandı.
Kapaklı ilçesi Faruk Ilgaz Caddesi’nde devriye atan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, E.D. isimli şüpheli bir şahsı durdurmaya çalıştı. Polis ekiplerini görünce kaçan zanlı ile polis arasında kısa süreli bir kovalamaca yaşandı.
Suçunu itiraf etti
Kovalamaca sonucu yakalanan E.D.’nin elindeki poşetten 22 adet musluk ve musluk bataryası, bağlantı rekoru ve 3 adet küçük akü çıktı. Gözaltına alınan E.D., sorgusunda poşetteki malları Cumhuriyet Mahallesi Çilingir Sokak’taki bir binadan çaldığını itiraf etti.
Çalıntı mallara el konulurken, zanlı E.D.’nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.