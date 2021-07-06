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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çocuklara, kulüplerin antrenman yapabileceği nitelikte spor tesisleri

İHA

Çocuklara, kulüplerin antrenman yapabileceği nitelikte spor tesisleri

Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesinde çocuklar için amatör kulüplerin antrenman yapabileceği nitelikte spor tesisleri inşa edilerek, tek tek kullanıma sunuluyor.
Süleymanpaşa Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinin her noktasına amatör kulüplerin antrenman yapabileceği 30 adet spor tesisi hazırlandı. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından yapılan çalışmalarla söz konusu spor tesisleri tek tek açılmaya başladı. Halı saha spor tesislerinde, oyun parkları, kafeterya, soyunma odaları, kulübün yönetimi ile ilgili çalışmaların yürütülebileceği odalar ve duş odaları bulunuyor. 30 adet spor tesislerinden biri olan Çınarlı Mahallesi Spor Tesisleri'nin açılışı için tören düzenlendi. Törene, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Gençlik ve Spor İl Müdürü Ahmet Üzgün, AK Parti Süleymanpaşa İl Başkanı Sezayi Çetin, mahalle sakinleri ve çok sayıda çocuk katıldı.
Açılışta sahaya giren katılımcılar ve çocuklar bol bol penaltı atışı yaparak, eğlence dolu anlar yaşadı. Zaman zaman penaltı atışı yapan Başkan Yüksel, bir süre sonra kaleye geçerken, diğer katılımcılar da futbol topunun başına geçerek penaltı atışı yaptı.

"Gençlerimize güveniyoruz ve inanıyoruz"
Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, açılış öncesi yaptığı açıklamada, “Biz toplam 30 adet tesis hazırladık. Bunun birçoğunu Spor Bakanlığı ile koordine ettik. Bu sahalar 3050 sahalar. Yani amatör kulüplerin rahat rahat antrenman yapabileceği sahalar. Allah nasip ederse bunlar artık her mahallede olmuş oldu. Bir kısmını belediye olarak biz kendimiz işleteceğiz. Bir kısmını da güvendiğimiz inandığımız gerçek anlamda spor faaliyetleri içerisinde bulunan kulüplerle koordineli yürüteceğiz. Burada çeşitli okçuluk eğitimlerimiz de olacak. Eğitimlerimiz ücretsiz olacak. İnşallah bu bölge, özellikle çocuklarımızın kahve köşelerinde yetişen gençlerimizin kendilerine biraz daha vakit ayırabileceği yer olur. Biz gençlerimize güveniyoruz ve inanıyoruz. Bu sadece spor ile kalmayacak. Aynı zamanda onların eğitimi ile ilgili büyük yatırımlar planladık. Doğrudan 15 bin çocuğumuza birçok noktada ders alabilecekleri, eğitim alabilecekleri, tiyatrodan, matematik, fen gibi diğer branşlara kadar eğitim alabilecekleri çok büyük bir tesis hazırlıyoruz. Çocukların gerçek anlamda kendini yetiştirebileceği, geliştirebileceği diğer projeler hayata geçiyor” dedi.
Daha sonra kurdele kesilerek, Çınarlı Mahallesi Spor Tesisleri'nin açılışı gerçekleştirilmiş oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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