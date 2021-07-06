İnternet dolandırıcılarına inandı, 21 bin 900 TL’den oldu

Tekirdağ’da sosyal medyayı kullanan dolandırıcıların ‘kredi’ vaadine inanan bir kişi, 21 bin 900 TL dolandırıldı.

Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi’nde yaşayan bir vatandaş, bir süre önce Facebook’ta yayınlanan sahte “kredi” reklamlarına inandı. Dolandırıcıların vaatlerine aldanan vatandaş, toplam 21 bin 900 TL’sini dolandırıcılara kaptırdı.

Edinilen bilgiye göre, 1 yıl önce Facebook’ta ‘kredi puanı eksi olanlara kredi çıkartılır’ şeklinde reklam gören bir vatandaş, R.K. adlı dolandırıcıyla iletişime geçti. R.K.’ya önce 3.500 TL, ardından 5.000 TL komisyon adı altında para ödeyen vatandaş, kredi kartı bilgilerini alan dolandırıcıların parça parça 13 bin 400 TL daha para çektiğini söyledi.

21 bin 900 TL’sini alan R.K. adlı zanlıya bir daha ulaşamayan vatandaş, karakola giderek şikayetçi oldu.

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