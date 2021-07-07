Çerkezköy TSO’dan İSO ikinci 500’de 27 firma

Çerkezköy TSO’dan 27 firma İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından gerçekleştirilen, "Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu2020 Araştırması" sonuçlarında listede yerini aldı.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Başkanı Süleyman Kozuva yaptığı açıklamada, “Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu2020 Araştırması'nda listeye girme başarısını elde eden, üreterek ülkemiz ve şehrimiz adına büyük katkılar sağlayan, dünya ile rekabet eden sanayicilerimizi, yöneticilerini ve çalışanlarını canıı gönülden kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum. Normalleşme süreci ile birlikte iyileşen koşullarla gücümüzü artırarak firma sayımızı çoğaltıp sıralamayı daha da yukarı çekeceğimizi düşünüyorum” dedi.



“Bizler için büyük gurur kaynağı”

Sanayinin güçlenmesi için desteklerine devam edeceklerini kaydeden Kozuva, “Üretimden satışlara, satış hasılatına, brüt katma değere, öz sermayeye, net aktifler tutarına, dönem karı tutarına, ihracat tutarına ve ücretle çalışanlar ortalamasına göre belirlenen listede yer alan bölgemiz firmalarının göstermiş olduğu bu başarıyı her yıl tekrar tekrar yaşıyor olmak bizler için büyük bir gurur kaynağı. Bu süreçte sanayimizin güçlenmesi ve daha çok firmamızın listede yer alması adına elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

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