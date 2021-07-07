Tekirdağ'da seralara kadın eli değiyor

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ile birlikte, Karadeniz Mahallesi’nde hayata geçirilen Seracılıkta Kadın Eli projesi çalışmalarını yerinde inceledi.

Karadeniz Mahallesi’nde inşası devam eden sera alanında incelemelerde bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya ve Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin’e projede gelinen nokta ile ilgili bilgi verdi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Başkan Yüksel, “Süleymanpaşa’mızda yaşayan hanım kardeşlerimizin istifadesine sunmak üzere Trakya Kalkınma Ajansı işbirliğinde yapımına başladığımız Seracılıkta Kadın Eli projemizin devam eden çalışmalarını Valimiz Aziz Yıldırım, Kaymakamımız Harun Kaya ve Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimiz Mahmut Şahin ile birlikte inceledik. Projemizin uygulama alanındaki hazırlıklar hakkında bilgi verdiğimiz kıymetli valimiz, kaymakamımız ve genel sekreterimizle fikir alışverişinde bulunduk. En kısa sürede hayata geçirmeyi planladığımız projemizin hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

Süleymanpaşa Belediyesi ve Trakya Kalkınma Ajansı işbirliği ile gerçekleştirilen proje ile ilk etapta 60 aileye seracılık eğitimi verilerek alım garantili üretim yapılması sağlanacak, elde edilen ürünler başta Süleymanpaşa Belediyesi Aşevi olma üzere resmi kurumların istifadesine sunulacak. Projenin Tekirdağ’da seracılık ve nitelikli tarımı özendirerek tarımda verimliliği arttırması, kadın istihdamına katkıda bulunması ve gıda tedarikinde dışa bağımlılığı azaltması hedefleniyor.

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