Tekirdağ'da gübre denetçi eğitimi yapıldı

Tarımda Kullanılan Gübrelerin Piyasa Gözetimi ve Denetimi faaliyetlerinin daha etkin yürütülmesi amacıyla, Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğünde Gübre Denetçi Eğitimi düzenlendi.



Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü uzmanları tarafından yapılan eğitime, Tekirdağ Tarım İl Müdürlüğü ve İlçe Müdürlüklerinden 45 personel katıldı. Gübre Takip Sistemi, gübrelerin üretimi, ithalatı, ihracatı, piyasa gözetimi ve denetimi konuları hakkında teorik eğitimlerin yanı sıra numune alma işlemleri ve gübre takip sistemi üzerinden uygulamalı eğitimler verildi. Tekirdağ’ın tarımsal potansiyeli göz önüne alındığında yoğun üretimden kaynaklı gübre kullanımının sürekli ve aktif olarak denetlenmesi önem arz ediyor. Tekirdağ’da faaliyette bulunan 193 gübre dağıtıcısı, 13 lisanslı gübre üreticisiithalatçısı ve 5 adet depolama ve dolum tesisleri düzenli olarak denetlenmekte ve gerektiğinde lisans belgeleri, tescil belgeleri, etiketleri açısından denetleniyor. Aynı zamanda gübrelerden numuneler alınarak içerik analizleri yapılıyor. Yapılan eğitim ile “Gübre Denetçisi” personel sayısı artırılarak tüm ilçelerdeki denetimlerin eksiksiz yapılması amaçlanıyor.

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