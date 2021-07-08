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(Özel) Doğuda kuraklık, Trakya’da görülmemiş bolluk Buğday hasadı için biçerdöverler tarlalara giriş yaptı Dekar başına 700-800 kilogram ürün elde ediliyor

İHA

(Özel) Doğuda kuraklık, Trakya’da görülmemiş bolluk Buğday hasadı için biçerdöverler tarlalara giriş yaptı Dekar başına 700-800 kilogram ürün elde ediliyor

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kuraklık çiftçinin kabusu olurken, Trakya’da buğday hasadında son yılların en yüksek verimi yaşanıyor.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kuraklık üreticilere korku dolu kabusu yaşatırken, mevsimi sürekli yağışlı geçiren Trakya’da ise buğday hasadında son yılların en yüksek verimi elde ediliyor. Bir yıldır verdikleri emeklerinin karşılığını almak isteyen Trakyalı çiftçiler, bu seneki verimden oldukça memnun. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde biçerdöverler tarlaya girişi yaparken, dekar başına 700 ile 800 kilogram ürün elde ediliyor. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesindeki buğday hasadı havadan görüntülendi.
Buğday hasadını yerinde inceleyen Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı, bu yıl iyi yağış alındığını ve son yılların en yüksek verimini aldıklarını belirtti.

“Çiftçimiz görülmemiş bir yıl yaşıyor”
Süleymanpaşa Ziraat Odası Başkanı İmdat Saygı hasat alanında yaptığı açıklamada, “Çok güzel bir yıl geçiriyoruz. Bizim bölge olarak yağışlar zarar verdi denilecek kadar az. Buğday hasadı devam ediyor. Çiftçimiz görülmemiş bir yıl yaşıyor. Cenabı Allah verdi. Görüntü olarak ayçiçeği de bu yıl çok güzel. İnşallah iyi olacak. Yalnız bizim en büyük sıkıntımız girdi fiyatlarımız. Bin 600 liraya alınan bir üre 4 bin 200’lerde. Bu konuda çiftçimizin çok büyük derdi var. Gübre ilaç tohum gerçekten çok pahalı. Ayrıca köylerimizde yıllardan beri sularımız denize gitti. Her köye acilen gölet projesi yapılması lazım. Yapacak başka işimiz yok. Üretmeye devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanıma, Bakanlar ve yetkililer bu konulara acil el atmalarını diliyorum” dedi.
Saygı açıklamasının devamında, “2021 yılı inşallah çiftçimize hayırlı olacak. Verim olarak çok çok iyi dediğim gibi. Rekolteler geçen yıl daha iyi durumdaydı. Ama verim çok fazla olunca rekoltelerde düşüş oluyor. O çok önemli değil bize esas verim lazım. Türkiye’de belirli bölgelerde buğday, arpada büyük sıkıntılar var. Şu sapa bakın burada en az 1520’ye yakın balya düşer 25 kiloluk. Bu verimin işareti zaten” ifadelerini kullandı.

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