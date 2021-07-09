Osmanlı'nın Avrupa'daki ilk eserlerinden Melen Camisi açıldı Şentop: "Ayasofya açılmadan önce Ayasofya'nın açılmasına da vesile olan adımlardan birisi bu caminin inşası"

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine bağlı Güzeköy Mahallesi'nde bulunan, 14. yüzyılda yaptırılan ve restorasyondan geçen Osmanlı yapısı Güzelköy Camisi'nin açılışına katıldı.

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesine çeşitli ziyaretlerde bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, cuma namazının ardından Şarköy Tarihi Güzelköy (Melen) Camisi'nin açılışına katıldı. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde 14. yüzyılda yaptırılan ve daha sonra restorasyondan geçirilen Osmanlı yapısı Güzelköy Camisi için 2 milyon 400 bin lira harcandı.



"Ayasofya açılmadan önce Ayasofya'nın açılmasına da vesile olan adımlardan birisi bu caminin inşaası"

Caminin açılış töreninde konuşan Şentop, ''Tabi bu cami şüphesiz, bu cami zaman içerisinde hasar görmüş, yeniden imar edilmiş, inşa edilmiş ama bu cami Trakya'da Avrupa Yakası'nda eski tabirle Rumeli'de Osmanlı devletinin ilk eserlerinden birisi. Malum 1357 yılında Süleymanpaşa babası Orhan Gazi'nin talimatı ile bu yakaya yani Balıkesir civarından Gelibolu'ya çıkmak için talimat alıyor, çalışmaları başlatıyorlar. Tabi denizi nasıl geçecekler, o günün şartlarında bugün ki imkanlar yok. Sal yapıyorlar ve o küçük sallarla keşif için gidip gelenler oluyor. Daha sonra Süleymanpaşa önderliğinde yaklaşık 80 kişilik bir grupla geçiyorlar Gelibolu tarafına ve o kaleyi fetih ediyorlar ve yavaş yavaş o bölgenin ve Rumeli'nin fethi başlıyor. Dolayısıyla bu fethettikleri yerlerde de kendi kültürümüzün, medeniyetimizin, dünya görüşümüzün eserlerini ve işaretlerini bırakıyorlar. Bu sebeple sadece bir cami olması hasebiyle sadece bir tarihi eser olması hasebiyle değil, Trakya'da Rumeli'de bizim ilk başlangıç eserlerimizden biri olması hasebiyle buranın ayrı bir sembolik önemi var. Ayasofya Cami ibadete açıldı tekrar ama Ayasofya açılmadan önce Ayasofya'nın açılmasına da vesile olan adımlardan birisi bu caminin inşası" dedi.

Daha sonra kurdele kesimi ile caminin açılışı yapıldı.

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