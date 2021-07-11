Karganın elektrik tellerine çarparak düştüğü tarlada yangın çıktı; kara yolu ulaşıma kapandı



Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde buğday tarlasında yangın çıktı. Elektrik tellerine çarparak yanan bir karganın düşmesi sonrası çıktığı belirlenen yangında 30 dönüm buğday ve 10 dönüm ayçiçeği tarlası zarar gördü. Yükselen dumanlar nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü Malkara-Çanakkale kara yolu yarım saat ulaşıma kapatıldı.

Yangın, dün akşam saat 19.00 sıralarında MalkaraÇanakkale kara yolu üzerindeki Çavuşköy Mahallesi Ballıtepe mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, tarlanın üzerinden geçen yüksek gerilim hattının tellerine konan bir karga, elektrik tellerine teması sonucu alev alarak düştüğü buğday tarlasında yangına neden oldu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, yaklaşık bir kısmı biçilmiş buğday tarlası ile yanındaki ayçiçeği tarlasına sıçradı. Yangına ilk müdahaleyi traktör ve iş makineleriyle yapan çevredeki çiftçiler ve mahalleli yetersiz kalınca, itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Malkara Orman İşletme Şefliği'ne ait 2 arazöz, Malkara itfaiye ekiplerine ait 2 itfaiye aracı ile çok sayıda orman işçisi sevk edildi.

MALKARA-ÇANAKKALE KARA YOLU KAPATILDI

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yükselen dumanlar Malkara-Çanakkale kara yolunda görüş mesafesini düşürdü. Olası bir kazaya önlemek için trafik polisleri, kara yoluna yaklaşık 30 dakika araç trafiğine kapattı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yapılan incelemeler sonucu yangının karganın elektrik tellerine teması sonucu alev alarak tarlaya düşmesi sonucu çıktığı belirlendi.

Malkara Ticaret borsası Başkanı Atilla Ayaz, karganın elektik tellerine çarparak yanan karganın düşmesi sonucu tarlada yangın çıktığını belirterek, yaklaşık 30 dönüm buğday ve 10 dönüm ayçiçeği tarlasının zarar gördüğünü söyledi. Ayaz, " Yaklaşık bu yılki verimlere göre tarladaki 22 ton buğday heba oldu. Üretici arkadaşların ve diğer sürücü arkadaşların daha dikkatli olması lazım. Bu yangın kargadan dolayı çıkıyor ama bu tür yangınlar sigara izmaritinden de olabilir. Her şeyden olabilir. Lütfen yol kenarlarına yerlere yanan sigara atmayalım. Sigaralara dikkat edelim. Üreticimize geçmiş olsun" dediDHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN

2021-07-11 13:32:26



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