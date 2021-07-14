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Tekirdağ'da bekçiyi şehit eden baba ile oğlu adliyede

DHA

Tekirdağ'da bekçiyi şehit eden baba ile oğlu adliyede


Ruhan YALÇINŞafak TAŞOYAR/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ´da, silahlı kavga ihbarına gelen bekçilere pompalı tüfekle ateş açarak, Gökçen Koşal´ı (31) şehit edip, F.D.´yi de ağır yaralayan Necip S. (55), emniyetteki ifadesinde, gelenlerin bekçi olduğunu bilmediğini öne sürdü. Yapılan muayenede 1.13 promil alkollü olduğu belirlenen Necip S., birlikte gözaltına alındığı oğlu Yalçın S. ile adliyeye sevk edildi.
Olay, saat 01.00 sıralarında, merkez Süleymanpaşa ilçesine bağlı Karadeniz Mahallesi'nde meydana geldi. Silahlı kavga ihbarı üzerine bölgeye giden bekçiler Gökçen Koşal ve F.D., olaya müdahale etti. Bekçiler, kavgaya karışan ve silahlarının bulunduğu belirtilen Necip S. ile oğlu Yalçın S.´nin evine gidip, üzerlerindeki silahları almak istedi. Dairenin kapısını kilitleyen Necip S., tüfekleri kendisinin getireceğini söyleyip, bekçilerin içeri girmesine izin vermedi. Bekçiler, kapıyı açmaya çalıştığı sırada ise Necip S., kapının arkasından bekçilerin üzerine pompalı tüfekle ateş açtı. Bekçiler, kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve takviye polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ambulansla Tekirdağ Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi´ne kaldırılan bekçilerden Gökçen Koşal, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayıp, şehit oldu. Ağır yaralı F.D. ise tedaviye alındı. 
`GELENLERİN BEKÇİ OLDUĞUNU BİLMİYORDUM´
Saldırının ardından gözaltına alınan Necip S. ve oğlu Yalçın S., emniyete götürüldü. Necip S.'nin, yapılan muayenede ise 1.13 promil alkollü olduğu belirlendi. Kullandığı pompalı tüfeğin ruhsatsız olduğu belirtilen Yalçın S., ifadesinde, gelenlerin bekçi olduğunu bilmediğini ileri sürdü. Baba ile oğlu, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Yalçın S., sevk sırasında gazetecilerin `Niye ateş ettiniz?' sorusuna, "Ben gelenlerin bekçi olduğunu bilmiyordum" karşılığını verdi.
MESLEĞE 2 YIL ÖNCE BAŞLAMIŞ
Kavga ihbarıyla gittiği olay yerinde pompalı tüfekli saldırıda şehit olan bekçi Gökçe Koşal´ın, 2 yıl önce mesleğe başladığı öğrenildi. Bekar olan Koşal, İl Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenecek cenaze töreninin ardından son yolculuğa uğurlanacak.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN-Şafak TAŞOYAR
2021-07-14 15:46:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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