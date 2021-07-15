Defterdarlık personeline "Afet" eğitimi

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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında, Defterdarlık personeline "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

Tekirdağ İl Afet ve Durum Acil (AFAD) Müdürlüğünce "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında farkındalık eğitimleri sürdürülüyor. Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında, Defterdarlık personeline "Afet Farkındalık Eğitimi" verildi.

İl Defterdarlığı Konferans Salonunda verilen eğitimde katılımcılara, ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşadığımız mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında ve sonrasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.

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