Tekirdağ'da feribot iskelesinde bayram tatili yoğunluğu



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)- BAYRAM tatilini Marmara Denizi´nde bulunan Avşa ve Marmara adalarında geçirmek isteyen vatandaşlar, Tekirdağ´daki feribot iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu. Sırada bekleyen vatandaşlar yetkililerden ek sefer düzenlenmesini istedi.

Kurban Bayramı tatili nedeniyle İstanbul başta olmak üzere çevre illerden gelen birçok tatilci araçları ile Tekirdağ´da Ceyport ve Barbaros feribot iskelelerinde yoğunluk oluşturdu. Vatandaşlar iskele önünde bunaltıcı sıcakta saatlerce kuyrukta bekledi. Tekirdağ´ın merkez ilçesi Süleymanpaşa´da bulunan feribot iskelesinde yaklaşık 2 kilometrelik araç kuyrukları oluştu.

Sıra bekleyen Onur Aslanparçası, "Yaklaşık 2 saattir burada feribot bekliyorum. Hiçbir ek sefer yok. Normal feribot seferleri gibi devam ediyor. Görüyorsunuz kuyruğun sonu görünmüyor. Ek seferler konulmalı" dedi.

İstanbul´dan geldiğini ifade eden Arif Tanrıverdi ise, "Bir saattir bekliyorum. Sanırım 2 saatte bir feribot geliyor. Marmara´nın en temiz yeri olan Avşa Adas´ına gidiyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-07-17 15:34:44



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.