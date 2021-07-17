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Tekirdağ'da 400 kovan arı, anız yangınından son anda kurtarıldı

DHA

Tekirdağ'da 400 kovan arı, anız yangınından son anda kurtarıldı


Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, iddiaya göre, seyir halindeki araçtan söndürülmeden atılan sigara izmaritinin otları tutuşturmasıyla çıkan yangın, yerleşim alanına sıçramadan itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında 500 dönüm arazi zarar görürken, 400 kovan arı da yanmaktan son anda kurtarıldı.
Malkara'nın kırsal Gözsüz Mahallesi Kartaltepe ile Kamberbaba arasında, iddiaya göre, seyir halindeki araçtan söndürülmeden atılan sigara izmariti, otları tutuşturdu. Alevler, rüzgarın da etkisiyle biçilmiş tarladaki anızlara sıçradı. Yangın, yaklaşık 500 dönüm alan üzerine yayıldı. Alevleri gören mahalleli, traktör ve iş makineleri ile yangını söndürmeye çalışırken, itfaiyeye de haber verildi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekibi, yangını yerleşim yerlerine ulaşmadan kontrol altına aldı. Arazideki 400 kovan arı ise yanmaktan son anda kurtarıldı.
'400 KOVAN ARIYI KURTARDIK'
Tekirdağ Tarım Hayvancılık ve Arıcılık Derneği Başkanı Kadir Sarı, yangına araçtan söndürülmeden atılan sigara izmaritinin neden olduğunu belirterek, "Burada çıkan yangında yaklaşık 500 dönüm arazi yandı. 400 kovan arıyı da son anda yanmaktan zorla kurtardık. Çok şükür ki çevredeki vatandaşlar, traktörler ve iş makineleri ile yetişti. İtfaiye geldi. Hepsi duyarlı davranıp bir an önce yangın yerine yetişti. Bugün burada olası facianın önüne geçtik" dedi.
'DAHA HAFTASI DOLMADI, ÇOK ÜZGÜNÜM'
Arı kovanlarının sahibi Hilmi Kemal Akbıyık da yangın çıkan bölgeye yakın 400 arı kovanı bulunduğunu belirterek, "Çevredeki arıcı arkadaşlar aradı, sana doğru bir alev topu geliyor, diye. Kendim de aşırı yorgunluktan dolayı barakamda istirahat ediyordum. Hemen barakamdan dışarı çıktım ve baktığımda tepenin arkasından bir alev topu geliyor. Hemen itfaiye ekiplerini aradım. 7-8 dakika demedi bile bir anda alevler buraya doğru geldi. Söndürmek için uğraşırken alevler beni yakmaya başladı. Aşırı bir duman az kalsın dumandan boğulup ölecektim. Ben de bıraktım, kaçtım, alevlerden yukarı doğru. Çevredeki vatandaşlar, iş makineleri ve traktörleriyle hemen geldi. Havada ne kadar tarlacı arı varsa hepsi yandı. Böylelikle bal işi sonlandı. Tekrar arı kendini toparlayana kadar bal işi olmaz. Yani bu sezon bizim de arı ve bal işimiz bitti. Çok üzgünüm. Ne yapalım, buna da şükür kendimizi yanmaktan kurtardık. Allah beterinden korusun. Ben ilk arılarımı Manisa'dan, Kütahya'ya getirmiştim. Daha haftası dolmadan yangın çıktı. Çok üzgünüm" diye konuştu. 
Yangınla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN
2021-07-17 17:30:56

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