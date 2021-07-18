Tekirdağ´da, geri dönüşüm fabrikasında yangın (2)



2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Tekirdağ´ın Ergene ilçesinin Velimeşe Organize Sanayi Bölgesi´nde bulunan plastik granül geri dönüşüm fabrikasının depo kısmında çıkan yangın, üretim bölümünü de sıçradı. Alevler, Çorlu, Ergene ve Çerkezköy'den itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangında fabrikanın depo bölümü, kullanılamaz hale geldi.

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, fabrikaya gelerek yetkililerden bilgi aldı. Taşçı, yangının itfaiye ekiplerinin kısa sürede gelmesiyle kontrol altına alındığını belirterek, "Yangın çıkmasıyla olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gelmiş ve müdahale edilmiştir. Kısa sürede itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürmüş ve soğutma çalışmalarını tamamlamıştır" dedi.

AFAD ekipleri de tesislerde sızıntı olup olmadığı yönünde çalışma yaptı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Ergene Mehmet YİRUN

2021-07-18 13:45:47



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