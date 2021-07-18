Zabıtadan şezlong fırsatçılığına müdahale

Tekirdağ'ın merkez Süleymanpaşa ilçesinde zabıta ekipleri, plajlarda izinsiz şemsiye ve şezlong kiralayan, denizden yararlanmak isteyen tatilcilerden ücret talep edenlere işlem yaparak göz açtırmıyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçenin turistik mahallesi Kumbağ’da denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Kumbağ Mahallesi’nde kumsallarda hafta sonunu deniz keyfi yaparak değerlendirmek isteyen vatandaşlara ve şehir dışından gelen misafirlere izinsiz şezlong ve şemsiye kiralayan, yiyecekiçecek satan, adeta kumsalları parselleyerek haksız rant elde etmeye çalışan şahıslar hakkında Kabahatler Kanunu'nun 32. maddesine dayanarak yaptırım uygulayan Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, izinsiz kiralanan şezlongları kumsallardan topladı.



“Kumsallar halkımızın malıdır”

Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, kumsal ve plajların halkın malı olduğu vurgulanarak, “Süleymanpaşa’da yaşayan vatandaşlarımız ve yaz aylarında tatillerini şehrimizde geçirmek isteyen misafirlerimiz, ilçe sınırlarımız içinde bulunan plaj ve kumsallardan hiçbir ücret ödemeden yararlanabilmektedirler. Süleymanpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak halka ait kumsallarda yasadışı yollarla haksız rant elde etmeye çalışanlara fırsat vermeyecektir. Vatandaşlarımız, kumsallarda kendilerinden kira bedeli isteyen, dışarıdan yiyecekiçecek getirmelerine izin vermeyen ve bu ürünleri satmaya çalışan şahıs ya da işletmeleri 0 282 259 59 59 numaralı Süleymanpaşa Belediyesi Çağrı Merkezi’ni ve 156 Jandarma ihbar hattını arayarak ihbarda bulunabilirler. Hiçbir şahıs ya da şirket kumsalların sahibi ya da işletmecisi değildir. Kumsallar halkımızın malıdır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

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