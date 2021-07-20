Salgın tedbiri için pazarda değil mezbahada kesime izin verildi 

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaşayanlar, salgın tedbirleri kapsamında, Perşembe Pazarı'nda kesim alanlarının kapatılması üzerine kurbanlıklarını belediyeye ait mezbahaya götürüp, kestirdi.
İlçedeki Perşembe Pazarı'nda, bu yıl Covid-19 tedbirleri kapsamında kurbanlık kesimine izin verilmedi. Pazarın girişine, 'Covid-19 nedeniyle bu yıl Perşembe Pazarı'nda kurban kesimi yapılmayacaktır' yazılı afiş asıldı. Her yıl kurbanlıklarını pazarda kestirenler ise hayvanlarını Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne ait mezbahaya götürdü. Sosyal mesafe kuralına uygun bekleyenler, kurbanlıklarını aldıkları sırayla görevlileri teslim edip, kestirdi. Kurbanlık koyununu bir süre seven kişinin daha sonra kesime gönderdiği görüldü. Çorlu'da ayrıca bazı kişilerin kurbanlıklarını bahçelerinde kestikleri gözlendi. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2021-07-20 14:00:06
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