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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

15 Temmuz Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

İHA

15 Temmuz Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında taksicilik yaparken Esenler’de, tankın, kendisinin içinde bulunduğu aracın üzerinden geçmesi ile omuriliği kırılan ve gazi olan Erdinç Süresoy memleketi Tekirdağ’da TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un da katıldığı cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
Uzun süreden bu yana kolon kanseri ve bağırsak düğümlenmesi teşhisi ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi’nde tedavi gören ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 15 Temmuz Gazisi Erdinç Süresoy memleketi Tekirdağ’da son yolculuğuna uğurlandı.
Tekirdağ’ın merkez ilçesi Süleymanpaşa’da Orta Camii’de öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gazi Süresoy’ın cenazesi toprağa verilmek üzere Yenişehir Mezarlığı Gazi Adası Kabristanlığına gönderildi.
Gazi Süresoy için kılınan cenaze namazına TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop veTekirdağ Valisi Aziz Yıldırım ile protokol üyeleri de katıldılar.

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