Yaşlı adam öldü yaya geçidi çizildi Vatandaş öldükten sonra yaya geçidi yapıldı

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Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde önceki gün su almaya giden yaşlı adamın çöp kamyonu altında kalarak hayatını kaybettiği yere Çorlu Belediyesi ekipleri tarafından yaya geçidi çizgileri çizildi.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde Eski Tekirdağ Caddesi üzerinde meydana gelen kazada evinden su almak için çıkan Ali Yılmaz (77) adlı yaşlı adama eve dönüş yolunda Çorlu Belediyesi'nin M.Ç. yönetimindeki 16 GU 452 plakalı çöp kamyonu çarpmış, çöp kamyonunun altında kalan yaşlı adam kaza yerinde feci şekilde can vermişti.

Kazanın ardından Eski Tekirdağ Caddesi üzerinde olayın yaşandığı bölgeye Çorlu Belediyesi ekipleri tarafından yaya geçidi çizgileri çizildi.

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