Tekirdağ'da 1 kişi boğuldu, 1 kişi yoğun bakımda

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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da Şenol Olcaş (59), serinlemek için girdiği denizde boğuldu. Farklı bir noktada boğulma tehlikesi geçiren Öner Çelik (48) ise tedaviye alındı.

Süleymanpaşa ilçesi Altınova Mahallesi sahilinde dün denize giren Şenol Olcaş, bir süre sonra gözden kayboldu. Olcaş için ekipler arama çalışması başlattı. Çalışmalar sürerken Şenol Olcaş'ın cansız bedeni sahilde vatandaşlar tarafından bulundu. Olcaş´ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Kumbağ Mahallesi'nde ise İstanbul Büyükçekmece'den tatile gelen Öner Çelik, girdiği denizde boğulma tehlikesi geçirdi. Sahildekiler tarafından baygın olarak denizden çıkarılan Çelik, Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Öner Çelik´in sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-07-23 16:48:34



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