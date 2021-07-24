Şentop, gazetecilerle halı sahada futbol oynadı



Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı etkinlikleri kapsamında gazetecilerle halı sahada futbol oynadı.

Çorlu ilçesindeki halı sahada yapılan maçta Mustafa Şentop'un takımında AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, AK Parti İl Başkanı Mestan Özcan da yer aldı. Zaman zaman çekişmeli geçen karşılaşmada Şentop, 3 gol attı. Şentop'un takımı, gazetecilerin takımını 9-3 yendi.

Maç sonrası, gazetecilerle bol bol sohbet eden Şentop, "Dostluk kazandı. Güzel bir maç oldu, hem gazeteci arkadaşlarımız ile bir araya geldik hem de futbol oynayarak stres attık" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, karşılaşmaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Basın Bayramı'nda Tekirdağ'da görev yapan gazeteci arkadaşlarımız ve protokol üyeleriyle Çorlu'da halı saha maçı yaptık. Dostluk kazandı. Bu vesileyle tüm basın çalışanlarımızın Basın Bayramı'nı kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim" ifadelerini kullandı.

Karşılaşmayı Marmara Ereğlisi Kaymakamı Sıdkı Zehin, Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık'ın da yer aldığı kalabalık bir grup izledi. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2021-07-24 13:21:49



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.