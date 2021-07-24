Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil takla attı: 1 ölü, 1 yaralı

En çok kazanan sporcular

Bazı il ve ilçelerde denize girmek yasaklandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Şafak TAŞOYAR/MARMARAEREĞLİSİ (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde takla atan otomobilin ehliyetsiz sürücüsü Selim B. (18) yaralandı, yanındaki Emrullah Kaya (18) ise hayatını kaybetti.

Kaza, Marmaraereğlisi ilçesinin Bağlar Mahallesi seralar bölgesi mevkisinde meydana geldi. Ehliyetsiz Selim B. yönetimindeki 34 SD 3406 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Kazada sürücü Selim B. ile yanındaki Emrullah Kaya yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine yönlendirilen ambulanslarla Marmaraereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Kaya, Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Kaya, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Marmaraereğli Şafak TAŞOYAR

2021-07-24 13:51:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.