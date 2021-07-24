Asansör boşluğunda mahsur kalan köpek kurtarıldı

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Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde inşaat halindeki bir binanın asansör boşluğuna düşen ve orada mahsur kalan köpek kurtarıldı.

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bir köpek asansör boşluğuna düşerek mahsur kaldı. Köpeğin çığlıklarını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yoğun çaba sonrasında köpeği, mahsur kaldığı yerden kurtardı. Asansör boşluğunda kaldığı süre içerisinde aç ve susuz kalan köpeğe, kurtarıldıktan sonra mama ve su verildi. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından köpek, tekrar sokağa salındı.

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