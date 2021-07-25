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Normalleşmeyle birlikte makine üreticileri, siparişlere yetişemiyor

DHA

Normalleşmeyle birlikte makine üreticileri, siparişlere yetişemiyor


Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ, (DHA)MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Tekirdağ Şubesi Başkanı Ramazan Doğan, normalleşme süreci ile birlikte sanayicinin istediği konuma geldiğini belirterek, "Bundan sonra artık önceliğimiz üretim ve istihdam. Bölgemizde makine ve tekstil anlamında başarılı bir yıl geçiriyoruz. Makine üreticilerimiz şu an siparişlere yetişmeye çalışıyorlar" dedi.
MÜSİAD Tekirdağ Şubesi Başkanı Ramazan Doğan, Trakya´nın sanayi anlamında Türkiye ekonomisine büyük katkı sağladığını ifade ederek, "Normalleşme ile birlikte işlerimiz de istediğimiz seviyeye gelmeye başladı. Maalesef 2019'un başlarında yaşadığımız Covid-19 süreciyle birlikte sanayi ve üretim sektörü en çok etkilenen sektörlerden bir tanesi oldu. Çünkü gerek personellerimizin sağlığını korumak gerekse yurt dışına ihracat anlamında bazı sıkıntılar yaşadık. Ama şu an ülkemiz hem şirketlerimiz bu anlamda personellerini korumak hem de gerekli tedbirleri alarak maske, mesafe ve hijyen tedbirlerini alarak bu süreci sıkıntısız atlattık. Şu anki geldiğimiz noktada da aşılamada iyi bir noktadayız. İş yerlerimize hükümetimiz bu anlamda iş yerlerimize aşılama ekiplerini gönderdi. Personellerimiz aşılarını oldu, ikinci doz aşılarını oluyorlar. O yüzden iyi noktaya geldik. İnşallah artık bundan sonra çok fazla pandemiyi, yine biz tedbirlerimize her halükarda devam ediyoruz, tedbirli çalışıyoruz" dedi.
'ÜRETİM VE İSTİHDAM ÖNEMLİ'
Bundan sonraki önceliklerinin üretim ve istihdam olduğunu söyleyen Doğan, şöyle konuştu:
"Bölgemizde makine ve tekstil anlamında başarılı bir yıl geçiriyoruz. Makine üreticilerimiz şu an siparişlere yetişmeye çalışıyorlar. İhracatla ilgili en küçük bir sıkıntımız, problemimiz yok. Sadece bazen yurt dışından temin edeceğimiz ham maddelerle ilgili problemler olabiliyor. Bir de gerekli teknik alt yapıya sahip personel bulamayabiliyoruz. Bölgemizin işçiyle ilgili işsizlik sıkıntısı yok. Bir miktar da olsa dönem dönem işçi sıkıntısı olabiliyor. Çünkü gerekli teknik alt yapıya sahip personeli bulamayabiliyoruz. Bu anlamda da bütün devlet kurumlarımız ve sivil toplum örgütleriyle de çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah 2022 yılında iyi bir noktaya geleceğiz. Çünkü ülkemiz, hükümetimiz ve devletimizin almış olduğu tedbirlerle ilk çeyreği rekor seviyede büyüyerek kapattı. İnşallah ikinci çeyrekte de rekor seviyede büyüyeceğiz. Biz bundan ümitliyiz. Çünkü şu anki üretimimiz tam yüzde 100 kapasiteyle çalışıyoruz. Üye şirketlerimiz çalışıyor. İnşallah gıda, makine ve tekstilde bölgemiz sayılı ve güzel şirketlere sahip. Biz de 2021 yılını büyüyerek geçirip 2022 yılında da hem bölgemize hem de Türkiye'ye, istihdama ve üretime katkı sağlayarak rekor bir büyümeyle bitirmeyi düşünüyoruz."
'2022 REKOR BÜYÜME İLE KAPATMAK İSTİYORUZ'
Ramazan Doğan, 2022 yılının sanayici için öncelikli olarak rekor bir büyüme olduğunu ifade ederek, "Bölgemizde ağırlıklı tekstil makineleri üretimi var. Onun haricinde tarım makineleri üreten şirketlerimiz var. Çünkü biz ülke olarak üretimi seven bir ülkeyiz ve bölgeyiz. Ve artık gerekli teknik altyapımız oluştu. Şu an tekstil ve tarım makinelerinde çok güzel talep oluştu özellikle ihracat kaynaklı ve iç piyasa kaynaklı. Şu an şirketlerimiz hem kapasitelerini artırıyor hem de OSB'lerde mevcut yerlerini büyütüp kapasitelerini artırıp 2022 yılında rekor bir büyümeyle kapatmayı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN
2021-07-25 11:43:04

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