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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ'da Keşkek Şenliği coşkusu

İHA

Tekirdağ'da Keşkek Şenliği coşkusu

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından ikincisi düzenlenen Karacakılavuz Keşkek Şenliği, ikinci ve son gününde büyük coşku ve eğlenceye sahne oldu. Salih Demirci ve Paşa Brass konseri ile başlayan gece, ünlü şarkıcı İrem Derici ile devam ederken, şenlik alanını dolduran binlerce kişi gece boyunca doyasıya eğlendi.
Karacakılavuz Mahallesi şenlik alanında düzenlenen ve iki gün süren 2. Keşkek Şenliği, son gününde de çok sayıda mahalle sakini ve çevre il ve ilçelerden gelenleri ağırladı. Karacakılavuz’a özgü el dokumaları başta olmak üzere, çok sayıda yöresel ürünün sergilendiği ve satışının yapıldığı stantlar ile çocuklar için hazırlanan macera parkurları gün boyu şenlik alanında hizmet verirken, iki gün boyunca şenlik alanına gelen vatandaşlara keşkek ikramı yapıldı. Ayrıca geceye de muhteşem iki konser damgasını vurdu.
Ünlü sunucu İpek Tanrıyar’ın sunumuyla gerçekleşen şenliğin ikinci gününde ilk sahne alan, Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı eğitmenleri tarafından oluşturulan Paşa Brass Orkestrası’nın eşlik ettiği Salih Demirci oldu. Konservatuvar Şefi ve Ses Sanatçısı Salih Demirci, Trakya ezgilerini brass tabir edilen bakır üflemeli çalgılarla yeniden düzenleyerek hazırladığı repertuarı ile şenlik alanına coşku kattı. Demirci’nin seyircilerin arasına girerek şarkıları söylemesi gecenin akılda kalan anlarından biri oldu. Konser sonrası Demirci’ye çiçek ve plaket takdim eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, sanatçıya ve orkestraya teşekkür etti.
Demirci’nin ardından Süleymanpaşa Belediye Konservatuvarı Halk Dansları Topluluğu, sahne aldı. Topluluk, uzun süredir hazırlıkları devam eden ve 47 dansçının yer aldığı Nefes adı verilen dev projeden kesitler sundu.
Daha sonra sahneye sevilen pop müzik şarkıcısı İrem Derici çıktı. Derici, geçtiğimiz yıllara damgasını vuran şarkılarını binlerce Tekirdağlı ile birlikte söyledi. Özellikle sahne performansı ile göz dolduran Derici, salgın şartları yüzünden uzun süredir sahne alamadığını ve seyirciyle buluşmayı çok özlediğini ifade ederek Tekirdağ’a gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Derici’ye konser sonrası teşekkür ederek çiçek ve plaket takdim eden Belediye Başkanı Yüksel, Keşkek Şenliği’ni önümüzdeki yıllarda daha da büyüterek gerçekleştireceklerini belirtti.
İki gün boyunca şenlik alanında vatandaşlarla bir arada olan Başkan Yüksel, şenliğin sona ermesinin ardından belediye çalışanları ile birlikte oyun havası oynadı, hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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