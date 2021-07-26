En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ'da kaçak kazı yapan 5 kişi suçüstü yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Süleymanpaşa ilçesi Naip Mahallesi'ndeki sit alanında kaçak kazı yapıldığı bilgisi üzerine söz konusu bölgeye operasyon düzenledi.

Operasyonda, kaçak kazı yapan F.K., Y.D., A.S., H.B. ve A.S. adlı şüpheliler suçüstü yakalandı. Kazıda kullanıldığı belirlenen dedektör, balta, manila, kazma ve küreğe el konuldu.

Şüpheliler ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.