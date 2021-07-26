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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çorlu'da 5 katlı apartmanda yangın

DHA

Çorlu'da 5 katlı apartmanda yangın


Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde 5 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, mahalle halkını korkuttu. Binada dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri müdahale etti.
Yangın, Muhittin Mahallesi Bağlariçi 2'nci Sokak üzerindeki 5 katlı apartmanın çatı katında çıktı. Çatıdan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede çatının tamamını sardı. Apartman içinde kalanlar dumandan etkilendi. Bu kişilere sağlık ekipleri müdahale etti. Yangında çatının tamamı yanarken, çıkış nedeni araştırılıyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2021-07-26 17:06:33

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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