Başkan Yüksel salgına karşı aşı çağrısı yaptı: “Aşılamada hedefimiz yüzde 100”

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Yüksel ve belediye başkan yardımcıları, korona virüs salgınına karşı aşılarını yaptırdı. Başkan Yüksel, ülke genelinde artmaya başlayan vaka sayılarına karşı herkesi aşı konusunda farkındalığa davet etti.

Korona virüsü salgınını bertaraf edebilmenin en güçlü yolunun aşı yaptırmak olduğunu vurgulayan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Süleymanpaşa’da aşılanma sayılarının arttığına ve aşı duyarlılığının sevindirici olduğuna dikkat çekti.

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Yüksel, “COVID19 salgınına karşı örnek bir farkındalık ortaya koyan Süleymanpaşalı hemşehrilerimizin, aşıya karşı gösterdiği duyarlılık sayesinde şehrimiz, aşılanma oranında Türkiye'nin en iyi ilçelerinden biri haline geliyor. Bu amaç ve hedef doğrultusunda biz de başkan yardımcılarımızla birlikte Tekirdağ Şehir Hastanesinde COVID19’a karşı aşılarımızı yaptırdık. Aşı yaptırmayan her vatandaşımız, çevresindeki 10 kişiye bu hastalığı bulaştırma riski taşıyor. Yeniden kapanma gibi tedbirlerle karşı karşıya kalmamak için lütfen, özellikle sevdiklerimiz için aşılarımızı yaptıralım. Çoğumuz, ‘Bana bir şey olmaz,’ diyebilir. Ama aşı olmayarak çevremizdeki birçok kişiye zarar verebileceğimizi düşünmemiz gerekiyor. İnşallah, inanıyorum ki Süleymanpaşa’da yüzde yüze yakın bir aşılamayla Türkiye’nin en iyi ilçelerinden biri olmayı hedefliyoruz. Sağlık Bakanlığımızın tavsiyeleri doğrultusunda, tüm kıymetli hemşehrilerimden aşılarını yaptırmalarını önemle istirham ediyorum. Lütfen aşımızı yaptıralım, başta kendimizi ve sonra sevdiklerimizi koruyalım” diye konuştu.

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