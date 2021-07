(Özel) Cumhurbaşkanı talimat verdi küçükbaş sayısında hedef 90 milyon Küçükbaş üreticisine müjde üstüne müjde 15 gün içerisinde üreticiye çoban ve sürü büyütme desteği Kırmızı etteki üretim yüzde 22’nin üzerinde

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Çelik, Cumhurbaşkanının talimatlarıyla küçükbaş hayvan sayısının 90 milyona çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Ayrıca, Üreticiye çoban ve sürü büyütme desteğinin 15 gün içerisinde ödemesinin yapılacağı müjdesi verildi.

Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğinin 3’üncü Genel Kurulu için Süleymanpaşa’da toplantı düzenlendi. Kongre katılarak, Divan Başkanlığına seçilen TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, konuşmasında birliğin yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi.



Üreticiye çoban ve sürü büyütme desteği müjdesi

Çelik yaptığı açıklamada, “Bütün arkadaşlarımız, çoban desteklerinin ne zaman ödeneceği beklentisi içerisindeler. Bir de sürü büyütme desteği var malumunuz. Onu da yetiştiricilerimiz bekliyor. Bunun ilk müjdesini 15 gün içerisinde her iki ödemenin yapılacağının müjdesini sizde buradan vereyim. Daha detaylı rakamları Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin en kısa sürede açıklamasını bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız, nüfus başına bir küçükbaş olacak şekilde planlama yapılması talimatı verdi. Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli’de bu talimatlar doğrultusunda desteklemelere ilave kalemler ekleyerek, bize ilave destekler verdi. Bunun bir tanesi de sürü büyütme desteğidir. Bizde Tekirdağ’dan startı veriyoruz. Hedefimiz 90 milyon koyun diyoruz. Biz üretimi artırmalıyız. Pandemiden dolayı gıdanın ne kadar değerli olduğunu anladık. Küçükbaş hayvancılığın ne kadar değerli olduğunu dünya gördü, bizde gördük. Sizden ricam üretimi artırmalıyız” dedi.

Çelik açıklamasının devamında, son 3 yılda ziraat odalarının üye sayısı yarı yarıya düştüğünü de ifade ederek, “Bunun sebebi sizin tembelliğiniz değildir. Zorunlu Tarım BAĞKUR’udur. Siz ziraat odasına giderken, çiftçi belgesi alıyorsunuz. Otomatik tarım BAĞKUR’lusu oluyorsunuz. Bu durum çiftçinin belini büküyor. Primler yüksek olduğu içinde o primleri de ödeyemediğiniz içinde siz tarımdan el çekiyorsunuz. Biz Tekirdağ’dan sayın TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a sesleniyoruz. Bu tarım BAĞKUR’unu zorunlu olmaktan çıkarın. İsteğe bağlı hale getirilsin. Tarım BAĞKUR primleri de çiftçilerin ödeyeceği şekilde olsun. Kesinti neden yapılıyor biliyor musunuz? Herkes diyor ki birlikler bunu aldı şunu aldı. Arkadaşlar sizin aldığınız bu ikinci desteklemesinde yüzde 2 stopaj vergisi alınıyor. Sizin tarım üretimde bankalardan yüzde 4 stopaj vergisi alınıyor. Biz TBMM’ye hükümetimize sesleniyoruz. Bu bir gelir değildir biz bunun stopajını veriyoruz. Bu gerçekten de yasalar ve kanunlara aykırı bir davranış. Dolayısıyla bu bir hibedir. Sosyal devlet olma anlayışı çerçevesinde sizlere verilen bir hibenin vergisi olmaz. Bu vergilerin ivedilikle kaldırılmasını basın aracığı ile sesimizi duyurarak, talep ediyoruz” diye konuştu.

Kırmızı et konusuna da değinen Çelik, “Kırmızı et üretiminde de TÜİK verilerine göre küçükbaştaki pay yüzde 1011 gösteriliyor. Bizim kırmızı ette küçükbaştaki üretim yüzde 22’nin üzerinde. Bizim hedefimiz bunu yüzde 25’lre çıkarmaktır” diyerek açıklamasını noktaladı.

