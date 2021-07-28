Tekirdağ, Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,2’sine sahip

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğünce 2021 yılı Haziran ayı Motorlu Kara Taşıtları İstatistiklerinden “Tekirdağ ili, trafiğe kayıtlı bulunan motorlu kara taşıtları” konusunda yapılan açıklamada, Tekirdağ’daki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 284 bin 702 olarak açıklanırken, Tekirdağ, toplam 284 bin 702 motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,2’sine sahip.

2021 yılı Haziran ayı sonu itibariyle Tekirdağ’daki toplam 284 bin 702 motorlu kara taşıtının, 151 bin 236'sı (yüzde 53,1) otomobil, 5 bin 452’si (yüzde 1,9) minibüs, 5 bin 489’u (yüzde 1,9) otobüs, 46 bin 692’si (yüzde 16,4) kamyonet, 11 141’i (yüzde 3,9) kamyon, 32 578’i (yüzde 11,4) motosiklet, 818'i (yüzde 0,3) özel amaçlı taşıtlar ve 31 bin 296’sı (yüzde 11,0) traktörlerden oluşuyor.

Tekirdağ’da Haziran ayında 8 bin 850 adet taşıtın devri yapıldı. Tekirdağ’da devri yapılan toplam

8 bin 850 taşıt içinde otomobil yüzde 66,8 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16,6 ile Kamyonet, yüzde 5,8 ile Motosiklet, yüzde 5,0 ile traktör takip etti. Haziran ayında devri yapılan taşıtların yüzde 5,9’unu ise kamyon, otobüs, minibüs ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Tekirdağ’da 2021 yılı Haziran ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre bin 289 bir önceki yılın aynı ayına göre 11 bin 669 (yüzde 4,3) adet artarak 284 bin 702 adet oldu.

Toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısına bakıldığında; 2021 yılı Haziran ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 24 milyon 729 bin 901 adet araç bulunduğu görülüyor. Tekirdağ’da toplam 284 bin 702 motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,2’sine sahip konumunda. Tekirdağ’da 2021 yılı Haziran ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; özel amaçlı taşıt (yüzde 11,4), motosiklet (yüzde 6,5), otomobil (yüzde 4,6), kamyonet (yüzde 3,8), kamyon (yüzde 2,9), minibüs (yüzde 2,8), otobüs (yüzde 2,5) ve traktör (yüzde 2,1) şeklinde gerçekleşti.

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