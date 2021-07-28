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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

‘Bugün beni beklemeyin’ diyen yaşlı adam mezarlıkta ölü bulundu

İHA

‘Bugün beni beklemeyin’ diyen yaşlı adam mezarlıkta ölü bulundu

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde ‘Bugün beni beklemeyin’ deyip mezarlık ziyaretine giden yaşlı adam 8 gün sonra ölü bulundu.

Olay, Süleymanpaşa ilçesine bağlı Naip Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İstanbul’dan Süleymanpaşa ilçesi Kumbağ Mahallesi'ndeki yazlık evine gelen İbrahim Yüsel, Kurban Bayramı sabahında namazı kılmak ve mezarlık ziyareti için ‘Bugün beni beklemeyin’ diyerek doğum yeri olan Naip Mahallesi'ne gitti. Yüksel’den haber alınmaması üzerine yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Kayıp şahsın Naip Mahallesi Mezarlığı'na giderken görüldüğü tespit edilmesi üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından şahsın bulunması için en son görüldüğü bölgede iz takip köpek timi ile karadan ve drone ile havadan arama başlatıldı. Yapılan arama sonucu iz takip köpek timi tarafından mezarlığa 50 metre mesafede çamlık bölgede kayıp şahsın cansız bedenine ulaşıldı. İlk belirlemelere göre doğal yollardan öldüğü tespit edilen şahsın bedeninde şüpheli bir duruma rastlanılmadı. Daha sonra şahsın cesedi Tekirdağ Şehir Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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