Kum boşaltan kamyon devrildi: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde bir inşaata kum getiren hafriyat kamyonu, kumun boşaltılması sırasında devrildi. Talihsiz kazada sürücü yaralandı.
Olay, Fatih Mahallesi Güvercin Sokak'ta bir inşaat alanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaata kum getiren F.Y. idaresindeki 59 NA 599 plakalı hafriyat kamyonu, inşaat alanına kum boşaltırken devrildi. Yaralanan kamyon sürücüsü, Muratlı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, araçta maddi hasar meydana geldi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.