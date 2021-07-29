Bu şehirde birinci doz tamamlanmak üzere

Nüfusu 1 milyon 81 bin 65 kişi olan Tekirdağ’da 1 milyon 61 bin 647 kişi ilk doz aşıyı yaptırırken, 2. dozu yaptıranların sayısı 379 bin 416’ya yükseldi.

Tekirdağ aşıda başarıdan başarıya koşuyor. Tekirdağ halkı korona virüse karşı aşıda duyarlılıkta ilk sıralarda yer alırken, kent genelinde birinci doz aşı tamamlanmak üzere. Sağlık Bakanlığı verilerine göre nüfusu 1 milyon 81 bin 65 kişi olan Tekirdağ’da 1 milyon 61 bin 647 kişi ilk doz aşıyı yaptırırken, 2. Dozu yaptıranların sayısı 379 bin 416’ya yükseldi.

1 milyonluk şehirde ilk doz aşıyı yaptırmayanların ise 19 bin 418 kişi olurken kısa zamanda şehirde 1 dozun tamamlanması bekleniyor.

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