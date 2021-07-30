Devrilen tırın şoförü kazayı yara almadan atlattı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır devrildi. Tır şoförü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.

Edinilen bililere göre kaza, Çorlu Çevre yolunda Ergene’den Çorlu istikametine gidişte Marmaracık Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet İpteş idaresindeki 41 YK 988 çekici plakalı tır, virajı alamayarak devrildi. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi ile olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde sürücünün kazayı hafif sıyrıklarla atlattığını belirleyen polis ekipleri çevrede güvenlik tedbiri alarak olası kazaların önüne geçmeye çalıştı.

Devrilen tır nedeniyle bir süre ulaşım kontrollü olarak sağlandı. Gerekli inceleme ve çalışmaların yapılarak aracın kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndürüldü.

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