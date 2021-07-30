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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yüksel kahvehane işletmecilerinin sorunlarını dinledi

İHA

Başkan Yüksel kahvehane işletmecilerinin sorunlarını dinledi

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Çınarlı Mahallesi’nde bulunan bir kahvehanede, kahvehane işletmecileri ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulundu.
Çınarlı Mahallesi’nde kahvehane işleten esnafla, salgın tedbirlerinin hafifletilmesi sonrasındaki süreci istişare eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, kahvecilerin talep ve beklentilerini, sorunlara çözüm önerilerini dinledi. Süleymanpaşa Belediyesi olarak esnafın her zaman yanında olduklarının altını çizen Yüksel, salgın tedbirleri kapsamında gerçekleşen kapanma günlerinde kahvehane işleten esnafa imkânlar dâhilindeki tüm destekleri sunduklarını ifade etti.

“Hepimiz üstümüze düşeni yapmalıyız”
Yüksel, “Kapanma döneminde en büyük zararı kahveciler olarak sizler gördünüz ve tamamen kapalı kaldınız. Kısa bir süre açık olduğunuz dönemde de şartlar çok kısıtlıydı. O dönemde odaya kayıtlı tüm esnafımıza çay ve şeker desteğinde bulunmuştuk. Sonrasındaki tam kapanma sürecinde de imkânlarımız ölçüsünde bin lira nakdi destek sağladık. Salgın gibi afet benzeri durumlarda esnafı koruyucu tedbirler almak bize göre belediyelerin asli görevlerinden biri. İnşallah, hepimiz için zor geçen o süreçleri geride bıraktık, bundan sonra da bu süreçleri yaşamamak için hepimiz üstümüze düşen sorumluluğu yerine getirmeliyiz” diye konuştu.
Başkan Yüksel, misafirperverliklerinden dolayı Tekirdağ Kahveciler ve Büfeciler Odası Başkanı Fahrettin Bayar’ın şahsında tüm esnafa teşekkür ederken, Bayar da Yüksel’e esnafa verdiği destek ve gösterdiği ilgiden ötürü memnuniyetlerini dile getirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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