Rumeli İskelesi aşı durağı oluyor

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile Rumeli İskelesi girişinde COVID19 aşılama uygulaması başlatıldı. 31 Temmuz Cumartesi günü başlayan uygulama her gün 19.0023.00 saatleri arasında gerçekleşecek ve randevu gerekmeden aşı olunabilecek.

Süleymanpaşa Belediyesi, Korona virüsü salgını ile mücadele konusunda salgının ülkemizde görülmeye başladığı ilk günden bu yana öncü çalışmaları ile dikkatleri çekerken, Süleymanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü ile ortaklaşa olarak başlatılan aşı uygulaması ile yine örnek bir projeye imza atıyor.

Randevu gerekmiyor

Süleymanpaşa Belediyesinin geçtiğimiz yıl hizmete açtığı Rumeli İskelesi’nin girişinde, Süleymanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından kurulacak olan aşı istasyonunda, haftanın yedi günü boyunca saat 19.00 ve 23.00 arasında COVID19 aşısı yaptırmak isteyen vatandaşlara aşılama hizmeti verilecek. İlk etapta Biontech aşısı ile başlayacak olan uygulamaya Sinovac aşısının da dahil edileceği ve önceki aşılamalara göre talep edilen aşının yaptırılabileceği öğrenilirken, aşı olmak için randevu alınmasının gerekli olmadığı da alınan bilgiler arasında.

Aşı olmayan kalmasın

Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa İlçe Sağlık Müdürlüğü işbirliği ile gerçekleşecek olan aşılama uygulamasının Ağustos ayı boyunca süreceği, yoğun talep olması durumunda sürenin uzatılabileceği ifade edilirken, konuyla ilgili yapılan ortak açıklamada, salgını bertaraf etmenin en güçlü yolunun aşılama olduğunun altı çizilerek tüm Tekirdağlılara aşı olma çağrısı yapıldı.

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