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Tekirdağ’da telefon dolandırıcıları iki yaşlı kadını 600 bin TL dolandırdı Yaşlı kadınları kandırarak 600 bin liralarını aldılar, polisten kaçamadılar

İHA

Tekirdağ’da telefon dolandırıcıları iki yaşlı kadını 600 bin TL dolandırdı Yaşlı kadınları kandırarak 600 bin liralarını aldılar, polisten kaçamadılar

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde telefonla aradıkları iki yaşlı kadına kendilerini başkomiser olarak tanıtan ve hem korku hem de panik oluşturarak 600 bin TL değerinde ziynet eşyası ile döviz alan şüpheliler yakalandı.
Sahte başkomisere aldanıp para ve ziynet eşyalarını teslim eden iki yaşlı kadının dolandırıldıklarını fark edip polise başvurmasının ardından Tekirdağ Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerin İstanbul’a gittiğini tespit eden İstanbul polisi ile koordineli çalışma yürüten polis ekipleri dolandırıcılık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen 19 yaşındaki İ.T. ile henüz 16 yaşında olan H.R.A. adlı şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı.
İki şüpheliden Çorlu’daki yaşlı kadınlardan dolandırıcılık yoluyla alınan 20 bin Euro, 1 adet hasır bilezik, 5 adet bilezik, 1,5 metre altın zincir ve 5 adet çeyrek altın ele geçirilerek sahiplerine teslim edildi.
İstanbul’da gözaltına alınan her iki şüpheli de ifadelerine başvurulmak üzere Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü’ne getirildi.
Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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